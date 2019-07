Rentrée en compétition pour Eline Berings à Liège avant le meeting d'Heusden

(Belga) La Gantoise Eline Berings effectuait sa rentrée en compétition mercredi à Liège, après sa blessure au genou de l'hiver dernier qui l'avait privée du championnat d'Europe en salle. Elle s'est classée 3e du 100 mètres haies en 13.36.

"J'en étais à ma première course et je ne m'attendais pas à faire une grande performance après une absence aussi longue de la compétition", a indiqué Eline Berings. "Mon temps n'est pas super mais les temps de la course en général n'ont pas non plus été très élevés. Le principal est de m'être relancée. Je serai samedi à Heusden pour une course que j'espère plus rapide. Je courrai en principe le Brussels Grand Prix avant le championnat de Belgique en août." Le minimum qualificatif pour les championnats du monde de Doha sur 100 mètres haies est fixé à 12.98.