Une photo à caractère terroriste devant un hôtel liégeois: deux jeunes interpellés

Deux jeunes ont été interpellés à Liège pour avoir publié une photo à caractère sensible sur les réseaux sociaux, a indiqué la porte-parole du parquet de Liège, Catherine Collignon mercredi après-midi. Ils se trouvaient devant l'hôtel Van Der Valk, à côté du Palais des Congrès, habillés d'explosifs et diffusant un message à caractère terroriste.

Cette scène diffusée sur les réseaux sociaux a directement alarmé la police bruxelloise, qui a contacté la police liégeoise.

Dans les faits, des personnes avaient demandé une autorisation pour tourner un film, sur le site Atlas à Liège, traitant de terrorisme et de radicalisme. Une autorisation qui a été donnée par la police de Liège. "L'autorisation de tourner le film, ne permettait évidemment pas de prendre une photo à caractère sensible et de la diffuser sur le net", a indiqué Madame Collignon. Cette photo montrait deux figurants du film saturés d'explosifs avec un message alarmant devant l'hôtel Van Der Valk situé à côté du Palais des Congrès. "Ça a créé l'émoi. La police Bruxelloise a directement pris contact avec la police Liégeoise. On a pu identifier l'endroit grâce à l'hôtel, mais à ce moment-là, on ne savait pas encore qu'il s'agissait d'une mise en scène", a ajouté la porte-parole. Les deux figurants d'une vingtaine d'années ont été interpellés.