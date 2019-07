Un automobiliste agresse physiquement un aveugle: il est condamné à 2000€ d’amende

Un aveugle et son frère ont été agressés physiquement à Paris par un automobiliste le 16 juin dernier. Il a été condamné ce mardi à payer 2 000€ et a écopé de 18 mois de suspension de permis de conduire

La scène a indigné les internautes. Les faits se sont déroulés à Paris le 16 juin dernier et ont été filmés par une GoPro d’un policier en civil. Un automobiliste à bord d’une Audi A7 frôle dangereusement deux hommes engagés sur un passage piéton. L’un des deux, Pascal, est déficient visuel et porte une canne. Au moment des faits, son frère, Patrick, le piéton valide, donne un coup sur le toit de la berline pour faire remarquer au conducteur son mécontentement.

Un coup que n’a pas du tout apprécié l’automobiliste, qui a stoppé sa voiture avant de s’en prendre physiquement à Patrick. Pendant que le conducteur donne des coups à son frère, Pascal est au milieu de la rue et essaie de retenir le conducteur.

«En tant qu’aveugle, on est complètement impuissant» explique Pascal. «On a l’impression d’être dans un train fantôme et de ne pas savoir ce qu’il se passe. C’est fréquent qu’on nous refuse le passage sur un passage piéton mais l’agression physique, c’est la première fois que cela prenait cette importance-là.»

Après l’agression, l’individu avait pris la fuite. Il a ensuite été identifié et placé en garde à vue. À la barre du tribunal correctionnel de Paris où il comparaissait ce mardi, l’auteur des faits a demandé pardon et regrette ses actes. Il a tout de même été condamné pour «violences volontaires sur personne vulnérable» ayant entraîné une incapacité totale de travail de quatre jours. Il doit payer 2 000€ d’amende et a écopé de 18 mois de suspension de permis de conduire.