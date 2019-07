Wallonie, terre d'eau : à la découverte de Genval et La Hulpe entre amis

Tout au long de l’été, « L’Avenir » vous propose de partir à la découverte de la «Wallonie, terre d’eau». Cette semaine, on embarque du côté de Genval et de La Hulpe.

Découvrir ou redécouvrir, en se baladant, l’étonnant lac de Louvain-la-Neuve, ce poumon vert au cœur de la ville universitaire, se promener au cœur du parc aux 1 000 rhododendrons et le long du lac et du château de La Hulpe, prendre l’apéro entre amis de manière surprenante sur le lac de Genval ou encore flâner quelques heures et prendre du bon temps du côté de la plage de Renipont, véritable piscine à ciel ouvert, cette semaine on part du côté du Brabant wallon pour déjà notre quatrième halte estivale de la série Wallonie, terre d’eau. Bonne balade !

1

Immersion dans le domaine du château de la Hulpe

Perché sur le haut d’un tronc d’arbre, un petit écureuil lève les oreilles en nous entendant arriver. Dérangé en plein milieu de son repas, le petit mammifère finit par filer en nous voyant approcher.

Fin de journée, alors que le soleil disparaît peu à peu derrière les grands arbres, il fait bon se balader sur les petits chemins du domaine du château de la Hulpe, au cœur de la forêt de Soignes, entre les étangs et tout autour de son joli château évidemment.

Au cœur de l’été, on est d’ailleurs loin d’être les seuls à avoir eu cette idée. Les promeneurs, joggeurs et autres cyclistes sont nombreux à profiter de ce lieu magnifique. Les canards jouissent, eux, des étendues d’eau sans trop se soucier de tous ces visiteurs.

Entourant un manoir du XIXe siècle, ce domaine de 220 ha qui fait partie de la forêt de Soignes, était propriété de John Ernest Solvay. Le chimiste et industriel, fondateur de la société du même nom en a fait don à l’État belge en 1968.

Tout au long de l’année, trois promenades d’environ 5 km sont accessibles afin de découvrir le domaine et ses plus de 450 espaces de plantes sauvages.

Installé fièrement au milieu du domaine, le château fut, lui, construit en 1842 sur le modèle des châteaux de la Loire. Sauf lors d’événements privés, il n’est malheureusement pas visitable, mais pour lui donner encore plus de prestige, il est entouré de somptueux jardins à la française garnis de sculptures décoratives.

Chaussée de La Hulpe 111, 1310 La Hulpe

+ Domaine régional Solvay

2

Prendre l’apéro sur le lac

Pour la seconde étape de notre périple, on part à la découverte d’un deuxième lac.

Au cœur de la vallée de la Lasne, le lac de Genval propose un cadre de balade calme et romantique. Ses abords boisés offrent de chouettes promenades. L’occasion de découvrir le charme des anciennes et opulentes demeures bâties à la Belle Époque. On songe notamment à la Bastide, la maison occupée par Victor Horta. Ce n’est pas pour rien que l’endroit est très prisé tout au long de l’année.

Le lac d’une superficie de 18 ha se découvre en bordure de forêt de Soignes. Il se déploie sur les communes de Genval, Rixensart et Overijse. L’Argentine, la petite rivière qui alimente ce qui n’était encore qu’un modeste étang au XIXe siècle, détermine d’ailleurs aujourd’hui la frontière linguistique entre les provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand.

C’est l’homme d’affaires Gustave Smets-Modez qui décide de transformer l’étang un endroit de villégiature thermale à la fin du XIXe siècle.

Station balnéaire au début du XXe siècle, le lieu s’est petit à petit transformé en un endroit de villégiature. Il est désormais un chouette endroit pour s’offrir un petit apéro. « Sur l’une des plus belles terrasses du Brabant wallon », promettent les membres du Genval yacht club, qui proposent également des tours en pédalo, barque, kayak ou encore paddle sur le lac.

Meerlan 190A, 3090 Overijse

+ Lac de Genval et Genval Yacht Club

3

Une nuit au bord du lac

Après une chouette journée au bord ou sur le lac de Genval, on vous propose de passer la nuit dans ce cadre enchanteur, de l’autre côté du lac. L’hôtel du Château vous accueille tout au long de l’année.

Le lac de Genval rempli au début du XXe siècle, le château fut construit sur ses berges dans la foulée, à l’initiative de la Société des eaux minérales. Le lieu s’appelait d’ailleurs Établissement des eaux à son ouverture.

Grâce à ses sources, le château était, à la base et jusqu’en 1934, un centre thermal. Plus étonnant, il fut ensuite transformé et converti en unité de production d’eau et de limonade.

En 1981, sur décision de ses nouveaux propriétaires, l’unité de production est déménagée ailleurs et l’usine redevient le château de style lorrain connu aujourd’hui. C’est quatre ans plus tard qu’il dévoile sa nouvelle activité. « Un endroit qui invite à arrêter le temps, promettent ses propriétaires. Il est le point de départ idéal pour découvrir la région. »

Au fil des ans, l’hôtel cinq étoiles continue de se développer et intègre désormais un restaurant, plusieurs salles de réception, un spa et un centre de fitness.

Martin’s Château du Lac

Avenue du Lac 87, 1332 Genval

+ Martin's Château du Lac à Genval

4

Le poumon vert de Louvain-la-Neuve

Et on part découvrir un troisième lac pour cette quatrième escale de notre périple en Brabant wallon.

Nous voilà cette fois du côté de Louvain-la-Neuve avec un lac quelque peu particulier puisqu’il est… vide ou presque pour l’instant.

Comme en 2009, le lac a été mis à sec et s’est transformé en paysage lunaire pour permettre plusieurs chantiers de rénovation.

Aménagé en 1984, le lac louvaniste est en effet complètement artificiel. Il est à l’origine un bassin d’orage pour éviter les inondations en aval de la ville. Aujourd’hui, le lieu est toutefois bien plus que ça et les habitants ne pourraient sans doute plus s’en passer. L’endroit est même l’un des principaux points de rendez-vous quand le soleil inonde généreusement l’animée ville universitaire.

Alors que la verdure a repris ses droits et que le paysage est insolite pour l’instant, l’eau sera de retour en octobre. Il est malgré tout possible d’effectuer la balade autour de cet espace.

La « Rêverie du promeneur solitaire » n’est pas très longue, un peu plus de 1,5 km. Elle est accessible à tous et permet de découvrir la faune et la flore de ce lieu particulier.

Et s’il vous reste encore un peu de temps du côté de Louvain-la-Neuve, n’hésitez pas passer les portes du musée Hergé tout proche ou à partir à la découverte des secrets du domaine du Bois des rêves.

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

5

Farniente à la plage de Renipont

Ultime étape de notre périple et une fois de plus, on va prendre le temps de se reposer.

C’est l’étonnante et discrète petite plage de Renipont qui nous accueille cette fois. Une fois sur place, il suffit de fermer les yeux un instant pour s’imaginer en vacances. Et même si on n’a pas vraiment l’envie de piquer une tête, on décide d’aller s’y balader en fin de journée. Alors que le soleil est occupé à livrer son dernier combat du jour, les visiteurs ont délaissé la petite plage pour prendre d’assaut la terrasse de la guinguette tout proche. « English spoken with french accent », annonce, non sans humour, un panneau à l’entrée du bâtiment. Le restaurant et sa cuisine sont ouverts sept jours sur sept.

Au milieu de l’étang, un courageux multiplie les tours de la petite étendue d’eau. L’eau ici est d’excellente qualité. « Une véritable piscine à ciel ouvert, glisse Patrick van den Bogaerde, l’un des propriétaires du lieu. L’eau se régénère tout le temps grâce à une source toute proche. C’est important. Il ne s’agit pas d’une eau stagnante. Ce sont 9 ha de poumon vert. »

Les sportifs n’ont pas été oubliés. Beach-volley, paddle ou pétanque sont également prévus.

Attention, il n’est pas facile de trouver un parking à proximité de la petite plage. L’endroit est en effet prisé quand le soleil brille et les places disponibles sont peu nombreuses.

Rue du Pont 9, 1380?Lasne

+ Renipont Plage, zone de baignade à Lasne