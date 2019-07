États-Unis: la rappeuse Cardi B soutient Bernie Sanders pour la présidentielle 2020

La rappeuse et chanteuse américaine Cardi B a de nouveau exprimé mardi son soutien au candidat à l’investiture démocrate Bernie Sanders, qui l’a remerciée, l’assurant que son «combat pour la justice» sociale continuait.

«Je suis triste que nous l’ayons laissé tomber en 2016», a écrit l’artiste originaire du Bronx sur son compte Twitter. «Cet homme se bat pour l’égalité des droits, les droits humains, depuis si longtemps.»

I been reading about Bernie Sanders and I’m really sad how we let him down in 2016 This man been fighting for equal rights,HUMAN rights for such along time.Seeing this country become a better place been really his passion for a long time not a new front for a campaign.