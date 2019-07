La Chambre des représentants condamne les «commentaires racistes» de Trump

La chambre basse du Congrès américain, à majorité démocrate, a adopté mardi une motion condamnant les «commentaires racistes» du président Donald Trump, qui s’en prend depuis plusieurs jours à quatre élues démocrates issues de minorités.

«La Chambre des représentants condamne fermement les commentaires racistes du président Donald Trump légitimant et accentuant la peur et la haine des nouveaux Américains et des personnes de couleur», déclare le texte, pour lequel ont également voté quatre élus républicains.