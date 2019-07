PHOTOS | L’éclipse partielle de Lune à travers le monde

Cinquante ans jour pour jour après le lancement d’Apollo 11, le 16 juillet 1969, la Lune a offert mardi soir une éclipse partielle à une grande partie des Terriens.

L’éclipse était annoncée visible depuis l’Afrique, une grande partie de l’Europe et de l’Asie, la partie orientale de l’Amérique du Sud et la partie occidentale de l’Australie. Cela a visiblement été le cas, au vu des photos envoyées par les agences et dont nous vous proposons une sélection ci-dessus.

Pour rappel, une éclipse de Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Notre satellite naturel se retrouve alors dans l’ombre de la Terre. Ce mardi, la lune ne s’est jamais retrouvée totalement dans l’ombre, l’éclipse n’étant donc que partielle.

Privée des rayons du Soleil, la Lune s’assombrit et prend une teinte brique car l’atmosphère terrestre dévie les rayons rouges de la lumière solaire vers l’intérieur du cône de son ombre.

L’éclipse partielle a débuté chez nous vers 22h et a duré trois heures. Vous y avez assisté et avez saisi l’événement? Envoyez-nous vos photos via notre page Facebook.