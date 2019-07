Le PSG, avec Meunier titulaire, débute sa saison par un large succès au Dynamo Dresde

Le Paris Saint-Germain a remporté de manière convaincante son premier match de préparation en vue de la nouvelle saison, 1-6 sur le terrain du club allemand de division 2 du Dynamo Dresde 1-6 (mi-temps: 0-3).

Les buts parisiens ont été inscrits par Mbappé (6e, 34e), Draxler (18e), Zagre (48e), Postolachi (61e) et Aouchiche (71e). Koné a sauvé l’honneur du Dynamo à la 76e minute sur penalty.

Thomas Meunier était titulaire. Thomas Tuchel a aligné en première période Areola - Meunier, Kehrer, Kurzawa, Bernat; Sarabia, Verratti, Herrera, Draxler; Mbappé et Jesé. Ont débuté la 2e période: Trapp - Meunier, Mbe Soh, Kurzawa, Bernat; Herrera, Verratti, Zagre; Sarabia, Mbappé et Jesé.

Le PSG a procédé à onze changements au cours de la rencontre. Meunier a été remplacé à la 65e minute.

Première victoire de la saison. Implication, sérieux et efficacité. De bonne augure pour la suite. 👌



First victory of the season. Involvement, seriousness and efficiency. Auspicious for the future. 👌#ICICESTPARIS #TÔTOUTARD 🔴🔵 pic.twitter.com/KGr4OEWMhU