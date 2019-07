Eupen recrute Romain Matthys, le gardien de but du RFC Liège

Alors que Van Crombrugge n’est pas encore parti, on apprend ce mardi soir la signature du gardien de but du RFC Liège Romain Matthys, surnommé « Kakou ».

Hendrik Van Crombrugge qui n'est pas encore parti, Abdul Manaf Nurudeen qui pourrait recevoir sa chance, Ortwin De Wolf (Lokeren) approché: la question des gardiens de but est plus que jamais d'actualité à l'AS Eupen, où l'on apprend ce mardi soir que le jeune Romain "Kakou" Matthys a signé. Une nouvelle qui tombe le même jour que l'annonce du transfert de Jens Cools, et juste après la victoire en amical 1-7 des Pandas à Raeren-Eynatten (D3 amateurs).

Le RFC Liège a d'ailleurs officialisé l'information et publié le communiqué que voici sur son site:

"C’est avec un sentiment mêlé de fierté et d’émotion que le Royal Football Club Liégeois annonce le passage, avec effet immédiat, de son jeune gardien, Romain « Kakou » Matthys, à l'AS Eupen.

Le RFCL est fier d’avoir formé un jeune joueur qui reçoit maintenant sa chance au plus haut niveau du football belge et entend respecter la volonté de Kakou de saisir cette chance.

Le club estime qu’il ne pouvait pas entraver l’évolution de la carrière du joueur dont il salue la totale correction. Il a néanmoins veillé à ce que les modalités du transfert soient respectueuses du club, de la formation et post-formation qu’il délivre à ses joueurs, et de Kakou lui-même.

Actif depuis les U15 jusqu’à l’équipe première dans laquelle il est titulaire indiscutable depuis 2 ans et demi, Kakou faisait partie des meubles à Rocourt. C’est donc avec émotion que le club voit son gardien, un des meilleurs de la série, quitter le nid. La direction et le staff vont immédiatement se mobiliser, car le remplacer ne sera pas chose aisée.

Toute la famille du RFCL lui souhaite bonne chance dans cette aventure, est de tout cœur avec lui, et le recevra toujours à bras ouverts à Rocourt !"