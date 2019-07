Charleroi tire la langue et s’incline face à Metz

Les Zèbres ont semblé émoussés ce mardi soir en amical contre Metz (2-1).

Metz – Charleroi 2-1

Buts: Boulaya (1-0, 5e), Dessoleil (1-1, 45e), Niane (2-1, 80e).

CHARLEROI: Riou; Marinos (23e Busi), Zajkov, Dessoleil (76e Keita), Willems; Hendrickx (69e Niane), Noorafkan (46e Diandy) Grange (46e Morioka); Fall (46e Bruno), Henen (64e Gholizadeh); Bedia (64e Perbet).

Trois jours après leur retour de stage en Allemagne, les Carolos rencontraient Metz (Ligue 1) ce mardi soir en match amical. Karim Belhocine a testé plusieurs choses, notamment dans l’entrejeu, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Ses joueurs ont semblé particulièrement fatigués, pas franchement inspirés et n’ont pas vraiment rassuré.

Ils n’ont pas été dangereux en première période et il a fallu une tête de Dessoleil sur corner pour égaliser face à des Grenats plus vifs (1-1, 45e).

En deuxième mi-temps, avec une équipe plus en phase avec ce qui ressemblerait au onze titulaire – le club n’a encore conclu aucun transfert entrant -, Charleroi a légèrement redressé la barre, sans se montrer ni inspiré ni dangereux. D’ailleurs, les Zèbres ont encaissé un deuxième but en fin de match sur phase arrêtée via Niane (2-1, 80e).

Prochain amical: vendredi 19h au Mambour contre Troyes.