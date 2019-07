Saint-Trond accueille le Brésilien Allan Sousa

Le Brésilien Allan Sousa débarque à Saint-Trond, a annoncé le STVV mardi dans un communiqué. L’attaquant de 22 ans arrive chez les Canaris sous la forme d’un prêt d’un an en provenance de Vejle BK, club de première division danoise.

Sousa a fait ses débuts au Qatar en 2016 avant de déménager au Danemark l’hiver suivant. En deux saisons et demi avec Velje, il aura accumulé 70 matchs avec un bilan de 21 buts et 15 assists à la clé.

Il s’agit du sixième renfort de Saint-Trond cet été après les Japonais Daniel Schmidt et Yuma Suzuki, le Viétnamien Cong Phuong Nguyen et les Belges Thibault De Smet et Mathieu Troonbeeckx. Ces dernières semaines, les Canaris ont dû faire face à des départs importants comme ceux de Takehiro Tomiyasu (Bologne) et d’Alexis De Sart (Antwerp).