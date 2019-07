Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 17 juillet

Monia Chorki, Jon Favreau et Tom Harper sont au menu de ce mercredi. -

Un spéculum, Nashville, le vilain Scar et même la Côte d’Azur: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 17 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire: juste de les lire.

La femme de mon frère

Comédie de & avec Monia Chokri. Avec Anne-Élisabeth Bossé et Patrick Hivon. Durée: 1 h 57.

Ce que ça raconte

Sophia, une jeune trentenaire désœuvrée, vit chez son frère, qui est aussi son meilleur ami. Mais quand ce dernier tombe amoureux de sa… gynécologue, cette belle intimité vacille. Et Sophia avec.

Ce qu’on en pense

Une comédie pétillante, à l’humour corrosif et provocateur, qui vient traiter sans les ménager des sujets aussi universels que l’enfance, le couple ou la mort. Un peu brouillon mais résolument réjouissant. Un très bon premier film pour Monia Chokri.

Le Roi Lion

Film d’animation de Jon Favreau. Durée: 1 h 58.

Ce que ça raconte

Il a encore du chemin à parcourir avant de devenir roi de la terre des lions, l’ami Simba.

Ce qu’on en pense

Le classique Disney remodelé par les techniques d’animation modernes. Ni plus, ni moins. Un peu moins, en fait, pour les puristes.

Wild Rose

Drame de Tom Harper. Avec Jessie Buckley, Julie Walters et Sophie Okonedo. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Une jeune mère de Glasgow rêve de percer dans la musique country. Mais avant, faut payer le loyer et penser aux deux bouches à nourrir.

Ce qu’on en pense

Portrait solaire d’une battante, qui vaut pour sa bande originale entraînante et la soif de vivre de son héroïne.

Le coup du siècle (The Hustle)

Comédie de Chris Addison. Avec Anne Hathaway et Rebel Wilson. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Deux arnaqueuses professionnelles se battent pour faire de la Côte d’Azur leur terrain de chasse.

Ce qu’on en pense

Comédie américaine lourdingue, à peine divertissante qui recycle le vieux principe des ennemies que tout oppose.

Yuli

Biopic de Icíar Bollaín. Avec Carlos Acosta. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Entre fiction, images d’archives et biopic documenté, Yuli raconte l’ascension du danseur et chorégraphe de ballet Carlos Acosta et ce avec l’aide de l’artiste cubain lui-même.

Ce qu’on en pense

Dans l’ensemble trop peu surprenant, le film propose néanmoins de beaux moments de danse.

