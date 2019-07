Robert Waseige hospitalisé à Liège

Les nouvelles ne sont pas rassurantes concernant l’ancien sélectionneur national. Il nous revient qu’il a été hospitalisé à Liège et son état serait préoccupant.

Robert Waseige doit fêter ses 80 ans le 26 août prochain. D’après nos confrères de Sudpresse, il souffre d’insuffisance cardiaque et de problèmes rénaux.

Waseige avait été opéré d’un pontage ortho-coronaire en 2001, alors qu’il était à la tête de l’équipe nationale qu’il mènera un an plus tard en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Japon et en Corée. «Les chirurgiens m’ont évité le fauteuil roulant ou la position allongée sur le dos. Malgré tout, je garde une séquelle qui s’accentue chaque jour. Je reste plein d’admiration pour le chirurgien qui m’a opéré. C’est mon sauveur!», nous confiait-il en 2016.

Ancien entraîneur du Standard et de Charleroi, «Bob ze coach» ne travaille plus comme T1 depuis 2005, année où il a contribué au maintien en D1 du FC Brussels. Depuis lors, il a suivi avec attention l’évolution des Diables rouges, louant le travail de son ancien capitaine Marc Wilmots à la tête de l’équipe, ainsi que du RFC Liège, son club formateur et dont il a été entraîneur principal durant dix saisons à partir de 1983, remportant la Coupe de Belgique en 1990.