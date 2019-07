Stranger Things: écoutez le message secret qui prépare la saison 4

«Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Murray Bauman. Maman, si c’est toi, s’il te plaît, raccroche et appelle-moi entre 17 et 18 heures, comme on s’était dit, d’accord? Si c’est Joyce, merci pour ton appel. J’ai essayé de te joindre. J’ai des nouvelles. C’est à propos de… Bref, c’est peut-être mieux si on se parle directement. Ce n’est ni bien, ni mal, mais c’est quelque chose…»