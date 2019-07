VIDÉOS | Paris Lee, MVP du championnat belge, remporte la Summer League avec Memphis

Paris Lee, le désormais ex-meneur des Giants d’Anvers et MVP du dernier championnat belge, a remporté cette nuit la Summer League 2019 avec les Grizzlies de Memphis.

Quelle année 2019 pour Paris Lee! Vainqueur de la Coupe de Belgique avec Anvers, vice-champion de Belgique, MVP du championnat belge et médaillé de bronze de la Champions League, l’Américain vient de gagner la Summer League 2019.

Transféré à Bamberg où il accompagne son coach Roel Moors, l’ancien meneur d’Anvers a remporté la Summer League, une période durant laquelle les équipes de NBA se rassemblent (NDLR: cette année à Las Vegas) pour tester de multiples compositions d’équipes différentes de celle de la saison régulière.

Avec les Grizzlies, l’Américain de 24 ans s’est imposé 95-92 face aux Timberwolves de Minnesota. Il a terminé la rencontre avec 6 points et 2 assists en 13 minutes.

