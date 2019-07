Jens Cools pour trois ans à Eupen (officiel)

C'est officiel: Jens Cools rejoint l'AS Eupen. Il y a signé un contrat de trois ans.

Le club eupenois a officialisé l'information via communiqué, que voici:

L'AS Eupen a engagé un nouveau joueur pour la saison à venir. Le milieu de terrain belge Jens Cools passe de l'équipe chypriote de première division Pafos FC à l'AS Eupen. Jens Cools est né le 16 octobre 1990 à Westerlo et mesure 1,89 mètre. À l'AS Eupen il a signé un contrat de trois ans jusqu'au 30 juin 2022.

Au printemps 2010, Jens Cools est passé de la section des jeunes du KVC Westerlo à la section professionnelle de son club. Avec le KVC Westerlo, le milieu de terrain défensif a disputé 161 matches en D1 et D2 où il a marqué 12 buts et donné 11 passes décisives. En juillet 2016, Jens Cools a rejoint le club de Pro League de Waasland-Beveren, pour lequel a disputé 51 matches et marqué 5 buts. En été 2018, le Pafos FC de la First Division chypriote a transféré le milieu de terrain belge. Là aussi Jens Cools faisait partie des titulaires et a participé à 25 des 32 rencontres joués en championnat.

Christoph Henkel : "Un joueur expérimenté et polyvalent qui marque aussi des buts".

Christoph Henkel, le directeur général de l'AS Eupen, se réjouit de la future collaboration avec Jens Cools. "Notre objectif est de renforcer notre équipe dans tous les secteurs. C'est pourquoi je suis ravi qu'après les deux attaquants Flavio Ciampichetti et Jon Bautista et les défenseurs Menno Koch et Andreas Beck, nous ayons pu engager Jens Cools comme milieu de terrain. Jens apporte l'expérience de 145 apparitions dans la Jupiler Pro League et 25 matches dans la première ligue de Chypre. Il a prouvé sa fiabilité et sa polyvalence en occupant plusieurs postes au milieu du terrain défensif. Finalement, Jens Cools est aussi un joueur qui peut être dangereux devant le but adverse, comme en témoignent les 23 buts qu'il a inscrits au cours de sa carrière professionnelle. L'AS Eupen est heureux d'accueillir Jens Cools dans son team et se réjouit de pouvoir travailler avec lui."