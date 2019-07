Une semaine sans voiture: le défi montois

Une semaine à vélo, en bus, en train et sans voiture: c’est le défi que lance la ville de Mons à ses habitants. -

Pour la semaine de la mobilité, la ville de Mons cherche des familles prêtes à abandonner la voiture pendant une semaine.

Du 15 au 22 septembre, ce sera la semaine de la mobilité en Wallonie. C’est l’occasion de mettre en lumière les alternatives à la voiture et surtout de les tester.

À cette occasion, la ville de Mons lance un appel à candidatures pour participer au défi famille. Le but du jeu: poursuivre ses occupations habituelles de la semaine, mais en se passant complètement de la voiture.

Pour cela, la ville de Mons mettra à disposition des familles participantes des abonnements et titres de transport (vélo, bus, train) afin de faciliter les déplacements.

Elle accompagnera également les familles en amont et durant toute la semaine grâce à l’aide de ses conseillers en mobilité.

Comment participer?

Pour participer, il faut habiter l’entité montoise, s’engager à ce que l’ensemble du ménage participe, et ce toute la semaine. Il faut également être disposé à ce que la famille soit suivie pour partager l’expérience publiquement, via les réseaux sociaux de la ville, voire des médias.

Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature reprenant les coordonnées complètes de la famille et un descriptif de sa motivation pour le 31 juillet au plus tard à l’adresse mobilite@ville.mons.be. Les familles sélectionnées seront averties au plus tard durant la 2e quinzaine du mois d’août.