EN IMAGES | La tête de Viviani, battu au sprint par van Aert, amuse les internautes

Hier, à Albi, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a signé, au panache, la troisième victoire belge sur ce Tour de France 2019. Au sprint, il a battu tous les favoris. Viviani (Deceuninck-Quick Step) n’en croyait pas ses yeux. Et sa tête en disait long sur sa stupéfaction.

C’est un gros coup que nous a fait Wout van Aert sur la ligne d’arrivée à Albi. À 24 ans, le néophyte du Tour de France s’est offert une victoire au sprint.

Dans un groupe d’une vingtaine de coureurs, il a devancé de quelques centimètres l’Italien Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) et l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal).

🇫🇷 #TDF2019 That moment when... you hear you’ve won your first @LeTour stage🤩 pic.twitter.com/NQ1kyXXp9s

«C’est fou!», a réagi à chaud van Aert au micro de la RTBF. «J’ai battu les coureurs les plus rapides du monde. Je ne comprends pas.»

Et il n’est pas le seul! Sur la toile, les internautes soulignent la belle performance du coureur belge. Tout en se moquant gentiment de la tête de Viviani, voyant van Aert le devancer sur la ligne.

Pas rancunier, Viviani a même répondu à ce tweet.

Auparavant, le coureur italien avait félicité le Belge pour sa victoire au photo-finish. Classe!

Nice head-to-head with @WoutvanAert and congratulations to him for the photofinish victory. Now a day of rest to recharge the batteries. #TDF19 📸 @GettySport pic.twitter.com/9RR7yyHpZD