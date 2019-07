Écolo et Groen veulent proscrire les armes nucléaires en Belgique

Les deux partis écologistes, Écolo et Groen, ont annoncé mardi le dépôt d’une proposition de loi visant à interdire les armes nucléaires en Belgique.

L’initiative d’Écolo et Groen tombe après la confirmation par un rapport de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN de la présence d’ogives nucléaires américaines B61 sur la base aérienne de Kleine-Brogel (Limbourg).

«Cette proposition sera prise en considération ce jeudi au cours de la séance plénière», ont précisé les Verts dans un communiqué conjoint.

Un rapport discuté lors de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN qui s’était tenue du 31 mai au 3 juin derniers à Bratislava et confirmant la présence de ces armes à Kleine-Brogel a été cité par les députés fédéraux Wouter De Vriendt (Groen) et Samuel Cogolati (Écolo).

«Bien que le gouvernement fédéral en ait toujours nié l’existence, ce rapport de l’OTAN confirme que des bombes nucléaires B-61 sont bien stationnées en Belgique sur la base aérienne de Kleine-Brogel. Il est temps de mettre fin à cette hypocrisie et d’enfin mener un débat transparent sur cette question», a commenté M. Cogolati, cité par ce communiqué.

«En refusant d’admettre la présence de ces armes sur notre territoire, les responsables politiques empêchaient de fait toute discussion. Or, il s’agit d’un enjeu fondamental. Peut-on accepter de telles armes sur notre territoire, sous la responsabilité de quelqu’un comme (le président américain, NDLR) Donald Trump? Poser la question, c’est y répondre», a ajouté le député écologiste.

Il dénonce aussi le fait que «sans aucun débat public ni décision démocratique en Belgique, l’OTAN indique que ces bombes nucléaires stationnées en Belgique seront remplacées au cours de la prochaine décennie par des nouvelles bombes plus rapides et plus précises: les bombes guidées B61-12».