PHOTOS | Bruxelles: 3.000 tickets vendus en 3 heures pour le DJ set d’Amelie Lens au pied de l’Atomium

La DJ belge Amelie Lens s’est produite ce lundi soir au pied de l’Atomium de Bruxelles. La représentation a eu lieu à guichets fermés, les 3.000 tickets mis en vente au préalable en ligne ayant tous été vendus en trois heures environ, selon les organisateurs.

Le DJ set d’Amelie Lens, qui a débuté à 21h, a duré 1h30. Retransmis en live sur la page Facebook de Cercle, il a été visionné plus de 700.000 fois. Une première partie de Milo Spykers et un closing set de Farrago ont encadré sa performance. L’Atomium a été illuminé pendant l’événement.

Réputée comme une perfectionniste acharnée de travail, Amelie Lens a connu une ascension fulgurante en quelques années et a gagné sa place sur la scène internationale. Également productrice, elle a lancé ses propres événements, qui se sont invités dans les plus grands festivals, et a créé son propre label (Lenske).

Cercle est un média culturel français dont l’objectif est de créer une expérience sonore et visuelle d’exception tout en sensibilisant les spectateurs au patrimoine, à l’art et à la culture. Un lundi sur deux, un artiste et un lieu sont mis en valeur pendant 1 heure par le biais d’une performance diffusée via Facebook Live. Cercle a par exemple réalisé des événements à la tour Eiffel ou au château de Fontainebleau mais aussi hors des frontières françaises, notamment à Tahiti.

Le DJ set avait été organisé en collaboration avec visit.brussels, l’Atomium et la Ville de Bruxelles.