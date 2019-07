Dinant a commémoré l'accident de car qui avait fait 21 morts il y a cinquante ans

Les autorités communales dinantaises ont commémoré lundi soir le 50e anniversaire de l'accident d'autocar dans lequel 21 Néerlandais avaient trouvé la mort le 15 juillet 1969 à Dinant.

Les freins de l'autocar qui transportait ces touristes originaires de la région d'Eindhoven avaient lâché alors que le véhicule descendait la rue Saint-Jacques, route perpendiculaire à la Meuse. Le conducteur n'avait pu éviter la chute dans le fleuve.

"Je me souviens avoir reçu un coup de téléphone pour me prévenir de l'accident. J'avais mon matériel avec moi. Je me suis immédiatement rendu sur place", explique Pierre Pigneur, plongeur à la caserne de Dinant et premier pompier à être entré dans l'autocar.

"Le moyen le plus facile pour pénétrer dans le véhicule était de casser les ouvertures sur le toit. On est descendu par là. Tous les occupants du car étaient assis, mais plus personne ne bougeait. Le plus dur à voir était les corps alignés le long de la Meuse, malgré les couvertures posées dessus", se remémore-t-il.

Vingt-cinq minutes après l'accident, dix-neuf dépouilles avaient déjà été remontées. Deux ont été retrouvées ultérieurement tandis qu'on comptait quatre rescapés.

Depuis cet accident, des aménagements ont été réalisés en bas de la rue Saint-Jacques. Une fontaine a notamment été construite afin de permettre l'arrêt d'un véhicule en détresse, en plus de sa fonction esthétique.