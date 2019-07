Ysaline Bonaventure franchit avec succès le 1er tour à Bucarest

Ysaline Bonaventure a effacé avec succès l’obstacle du premier tour du tournoi de tennis WTA International de Bucarest, lundi dans la capitale roumaine.

La Stavelotaine de 24 ans, 114e mondiale, a éliminé dans cette épreuve sur terre battue d’une dotation de 250.000 dollars la Croate Tereza Mrdeza, 187e mondiale, qui était lucky loser des qualifications. La N.4 belge a gagné en deux sets: 6-3 et 7-5. La rencontre a duré 1h27.

Bonaventure devait initialement rencontrer l’Américaine Bethanie Mattek-Sands (WTA 665), de dix ans son aînée, qui n’avait plus disputé une rencontre en simple depuis le premier tour de l’Open d’Australie mi-janvier et qui n’a plus gagné un match de simple depuis le 1er tour à Roland Garros en 2018. Spécialiste du double, elle fut N.1 mondiale, Mattek-Sands a déclaré forfait peu avant la rencontre.

Bonaventure sera opposée à la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 92/N.8) ou à la Roumaine Alexandra Candantu (WT1 214), une autre lucky loser, pour une place en quarts de finale.