10.000 personnes au feu d’artifice du 14 juillet à Liège, trois fois plus au Village Gaulois

Chaque année, le Village Gaulois et les festivités du 14 juillet marquent l’amitié franco-liégeoise et attirent des milliers de visiteurs.

Le feu d’artifice du 14 juillet à une nouvelle fois réuni des milliers de personnes en bord de Meuse, ce dimanche, à Liège. Selon la police et les organisateurs, ils étaient 10.000 à s’être déplacés sur l’Esplanade du Palais des Congrès, le Pont Albert 1er, la nouvelle passerelle et les bords de la Meuse. Le Village Gaulois a connu, quant à lui, une édition exceptionnelle, selon les organisateurs.

«C’est un bilan très satisfaisant, nous avons eu plus de 160 inscrits pour le blind test, 1.000 personnes sur le site de l’Esplanade et les gens sont restés jusqu’à la fin. Le feu d’artifice et le banquet du Palais des Congrès ont eu du succès», explique Alain Laroche, organisateur et président de l’ASBL «Les Amitiés françaises de Liège».

Le même jour se terminait le Village Gaulois, situé place Saint-Paul à Liège. «Nous avons eu une édition exceptionnelle, certains chalets ont battu tous les records avec plus de 50% de chiffre d’affaires de plus que l’an passé. Ce qui a fait la différence par rapport aux autres années: c’est la régularité. Nous avons eu du monde tous les jours, notamment grâce à une clientèle afterwork», analyse, satisfait, Alain Laroche, également co-organisateur du Village Gaulois.

Environ 30.000 personnes sont venues au Village Gaulois pour cette édition. Durant 24 jours, plusieurs dizaines de chalets traditionnels ont proposé des produits de bouche du terroir français et wallon. Dimanche à midi, tout était déjà démonté.

