Plus de 50 millions d’euros de joueurs vendus: vers un mercato record à Genk

Le mercato n’a pas encore fermé ses portes, loin de là. Mais le club champion de Belgique en titre, le KRC Genk, s’apprête à battre tous les records en matière de ventes de joueurs.

Après ceux d’Alejandro Pozuelo en mars et de Leandro Trossard fin juin, les Limbourgeois ont entériné les départs de Joseph Aidoo et s’apprêtent à lâcher Ruslan Malinovskyi, tandis que Sander Berge est lui aussi annoncé sur le départ.

Au total, les ventes des quatre joueurs ont déjà rapporté plus de 50 millions d’euros à la direction du Racing: 9 millions pour l’Espagnol parti à Toronto, 20 millions pour le Belge parti à Brighton & Hove, 8 millions pour le Ghanéen parti au Celta Vigo et 15 millions pour l’Ukrainien en partance pour l’Atalanta Bergame. Sans compter le 1,5 million reçu pour Marcus Ingvartsen (à Union Berlin) et les cessions définitives d’Ibrahima Seck (à Zulte Waregem) et Jakub Brabec (au Viktoria Plzen), dont les montants n’ont pas été révélés.

Or, ce montant estimé donc à quelque 53,5 millions d’euros minimum pourrait grimper bien davantage encore, le club réclamant 25 millions supplémentaires pour sa pépite norvégienne Sander Berge, pour qui plusieurs clubs se sont déjà manifestés.

De loin le numéro un belge

À titre de comparaison, le Standard de Liège a enregistré un peu plus de 33 millions de rentrées grâce aux départs de Moussa Djenepo (15,70 millions à Southampton) et de Razvan Marin (12,50 millions à l’Ajax), ainsi qu’au transfert définitif de Christian Luyindama (5 millions à Galatasaray).

Bruges complète le podium des clubs belges ayant perçu le plus d’argent sur la vente de joueurs depuis le début de ce mercato: il a engrangé quelque 31 millions d’euros grâce à la vente de Stefano Denswil (6 millions à Bologne) et, surtout, Wesley (25 millions à Aston Villa, deuxième transfert sortant le plus cher de l’histoire du football belge après les 26 millions offerts par Monaco à Anderlecht pour Youri Tielemans).

Une évolution des marchés

Ce phénomène accompagne en réalité une explosion des prix du marché, tant au niveau belge que dans l’ensemble du football européen. Et si le marché belge reste un petit marché au regard de celui de la Premier League anglaise ou de la Liga espagnole, la D1A connaît cette saison une augmentation consistante des montants de transferts, tant entrants que sortants.