Des dealers arrêtés sur le parking du So W’Happy Festival à Rongy

Deux dealers ont été arrêtés sur le parking du So W’Happy Festival, ce dimanche. Un consommateur a quant à lui été interpellé sans être privé de liberté.

Le parquet de Tournai a requis un mandat d’arrêt à l’encontre d’un Francais et d’un Carolo qui vendaient de la drogue sur le parking du So WHappys Festival, à Rongy, ce dimanche. Divers produits stupéfiants ont été saisis dans leur véhicule dont 60 pilules d’XTC (ecstasy), du MDNA, de la kétamine, des timbres de LSD et du speed. L’un des deux dealers était également en possession d’une somme de 290€ en liquide. Arrêtés tous deux, ils ont été privés de liberté et présenté devant un juge d’instruction. Le procureur a requis un mandat d’arrêt à leur encontre, d’autant qu’ils seraient dealers depuis un certain temps déjà.

Une autre personne a été interpellée sur le site, il s’agit d’un Français qui transportait du speed dans son caleçon. L’individu - qui n’est manifestement que consommateur - était sous l’influence du XTC lorsqu’il a été interpellé et n’a pas pu être entendu de suite, ses propos étant incohérents. Il n’a pas été privé de liberté mais aura à répondre de ses actes devant la Justice. Soit en passant par la case «tribunal», soit en s’acquittant d’une amende qui risque d’être salée.