Le débrief du jour: Une piétonne percutée | Un labo d’amphétamines découvert | Une joggeuse rouée de coups

Une femme qui poussait son landau à Strée a été renversée, un laboratoire d’amphétamines a été découvert par la police à Soumagne, une jeune joggeuse a été rouée de coups à Froyennes: voici, entre autres, ce qui a fait l’actu de ce lundi 15 juillet.

1. Une femme qui poussait son landau percutée par une voiture à Strée

La piétonne semble être volontairement descendue sur la chaussée de Beaumont pour éviter un accotement herbeux difficile à emprunter avec une poussette. Une conductrice a été surprise par la présence de la femme sur la route et a tenté d’éviter le choc, en vain.

À LIRE | Une femme qui poussait son landau percutée par une voiture à Strée

2. Un laboratoire d’amphétamines découvert à Soumagne

Depuis vendredi, la protection civile de Crisnée démantèle un laboratoire d’amphétamines dans un hangar agricole situé chaussée de Wégimont, à Soumagne. Personne n’était présent lorsque la police est arrivée sur les lieux, et le laboratoire semblait déjà en cours de démantèlement par les malfaiteurs.

C’est la première fois qu’un laboratoire de ce genre est découvert en Wallonie, selon le parquet.

À LIRE | Un laboratoire d’amphétamines découvert à Soumagne

3. Une jeune joggeuse violemment agressée

Lundi, vers 7 h, une jeune femme de 26 ans effectuait son jogging matinal du côté de Froyennes. En passant devant le moulin à eau, elle a été interpelée par un individu qui est rapidement devenu menaçant. Ce dernier a attrapé le blouson de sa victime et a tenté de lui arracher ses vêtements. Cette dernière est parvenue à repousser son agresseur dans un premier temps mais celui-ci est revenu à la charge et l’a rouée de coups, notamment à la figure, au genou et à hauteur du foie.

À LIRE | Une jeune joggeuse violemment agressée devant le moulin à eau de Froyennes

4. Un bar à chicha attaqué à la grenade à Willebroek

Une grenade a été jetée en direction d’un bar à chicha de Willebroek, en province d’Anvers, lundi matin.

Les dégâts sont importants mais aucun blessé n’est à déplorer, a indiqué lundi matin la section malinoise du parquet d’Anvers.

À LIRE | Un bar à chicha attaqué à la grenade à Willebroek

5. Trump dit à des élues démocrates de «retourner» d’où elles viennent

Le président américain Donald Trump a invité dimanche des femmes parlementaires démocrates à «retourner» d’où elles venaient, s’attirant de vives critiques de responsables de ce parti qui l’ont qualifié de «raciste» et xénophobe.