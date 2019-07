Un octogénaire agressé à deux reprises en 24 heures à Comines/Warneton

Une personne née en 1931 a été agressée et violentée deux fois à 24 h d’intervalle dans son domicile de la rue d’Orléans, à Comines/Warneton.

Les voleurs qui ont opéré vendredi entre 3 h 20 et 3 h 40 chez un octogénaire de la rue d’Orléans, à Comines/Warneton ne lisent manifestement pas la rubrique des faits divers. Sinon, il auraient appris que leur victime avait déjà reçu la visite de trois malfrats durant la nuit de mercredi à jeudi, soit 24 heures avant leur passage. Après avoir maintenu de force leur victime et l’avoir forcée à descendre au rez-de-chaussée jusqu’à occasionner une chute, ils se sont faire remettre une enveloppe avec de l’argent, ont vidé un coffre-fort et volé divers bijoux dont la chaîne que le propriétaire de la maison portait autour du cou.

Il ne devait donc plus y avoir grand-chose à voler vendredi matin quand deux autres voleurs se sont introduits dans le domicile de la même victime. Le visage dissimulé à l’aide d’un bas nylon, ils ont ébloui l’octogénaire et lui ont mis une main sur la bouche pour qu’il ne crie pas. Ils l’ont également menacé avec une arme de poing.

Par la force des choses, le butin , à l’issue de cette dernière «visite», a été plutôt maigre mais les agresseurs ont néanmoins dérobé le GSM de la victime avant de prendre la fuite.