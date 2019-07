Écolo demande à Muriel Targnion de choisir Verviers ou Enodia

Dix jours après l’annonce de l’arrivée de Muriel Targnion chez Luminus, Écolo réagit. Le groupe demande à la bourgmestre de se positionner.

Dans un communiqué de presse envoyé ce lundi, Écolo Verviers a réaffirmé sa position, à savoir une bourgmestre à temps plein pour Verviers. «Écolo Verviers souhaite faire part de sa plus grande indignation par rapport aux dernières informations en lien avec les mandats dérivés chez Enodia et maintenant Luminus de la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion. Les dossiers communaux sont en péril si la Bourgmestre ne consacre pas toute son attention et son énergie à la relève de Verviers», estime-t-il.

Pour le groupe, la bourgmestre socialiste doit faire un choix entre la Ville et son avenir personnel. «Écolo Verviers demande officiellement à la Bourgmestre Targnion de donner vraiment la priorité à Verviers et invite la majorité verviétoise à relire attentivement sa déclaration de politique communale pour (faire) respecter ses propres promesses», indique-t-il.