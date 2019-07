COUP DE SONDE | La lune dans les chansons: quels tubes préférez-vous?

À l’occasion de notre série sur les 50 ans de la conquête spatiale, on fait le point au niveau des morceaux musicaux qui parlent de la lune. Lesquels préférez-vous?

Ce dimanche 21 juillet, nous fêtons le cinquantième anniversaire du jour où l’homme a posé la première fois le pied sur la lune. En plus des différentes thématiques abordées tout au long de la semaine, nous nous arrêtons aujourd’hui sur les différents morceaux musicaux qui parlent de l’espace et plus particulièrement de la lune. Au programme? «J’ai Demandé À La Lune» d’Indochine, «Dark Side Of The Moon» de Pink Floyd ou encore «Dis Moi Lune D’argent» de Mecano.

Les tubes qui parlent de la lune sont nombreux. Nous vous en avons choisi dix via une liste purement subjective, juste pour le plaisir des oreilles. On vous propose de choisir vos cinq tubes préférés. À vos votes!