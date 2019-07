Accident sur accident depuis le début des vacances? «Pas plus en juillet et août»

Au moins une quinzaine de personnes ont perdu la vie sur nos routes depuis le 1er juillet.

Un groupe de cyclistes fauché hier

Les accidents de la route ont encore fait plusieurs victimes ce week-end. Un piéton a été mortellement fauché par un fuyard, sur le Boulevard du Jardin Botanique à Bruxelles – face à la Place Rogier -, dans la nuit de samedi à dimanche.

L’auteur est toujours recherché, mais le véhicule a été retrouvé.

Plus tard dans la journée, hier, c’est un groupe de cyclistes qui a été fauché, à hauteur du site éclusier d’Ampsin-Neuville.

Un quinquagénaire est décédé sur les lieux de l’accident.

Quinze accidents mortels depuis le 1er juillet

On a compté pas moins de quinze accidents mortels sur nos routes depuis le 1er juillet, dont un particulièrement dramatique à Kortessem (province de Limbourg), dans lequel plusieurs jeunes sont décédés – dont un espoir du club de football de Saint-Trond.

Du côté de l’agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), on précise qu’il n’y a pas davantage d’accidents mortels durant l’été. «Ni plus ni moins que les autres mois de l’année», estime Pierre-Laurent Fassin, le porte-parole de l’AWSR. «On n’a jamais remarqué de pic durant les mois de juillet et août, que du contraire.»

D’après les chiffres publiés par l’office national de statistique en début de mois (Statbel), les accidents recensés en 2018 (38.455) ont fait 49.354 victimes dont 3.636 blessés graves et 604 morts.

Bruxelles (-1,5%) et la Wallonie (-0,6%) enregistrent une baisse du nombre de victimes sur leurs routes par rapport à 2017. En plus de voir le nombre d’accidents baisser de 0,3% en un an, les deux régions totalisent également moins de tués (-12,5% à Bruxelles et -4,5% en Wallonie) dans les 30 jours suivant un accident.

+ INFOGRAPHIE | Moins de tués sur les routes wallonnes en 2018 mais…