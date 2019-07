PHOTOS | Kate de jour, Meghan de nuit

Dimanche, les familles de Cambridge et de Sussex étaient de sortie. La première à Wimbledon et la seconde à Leicester square pour la première du Roi Lion. l’occasion pour Kate et Meghan de briller chacune de leur côté.

Robe printanière bleu ciel à manches courtes, Kate Middleton siégeait en bonne place dans la tribune royale lors de la finale messieurs de Wimbledon. à ses côtés, son mari, le prince William était coordonné avec une chemise bleue et une cravate grise.

Une tenue parfaite signée Emilia Wickstead qui cadrait élégamment avec le cadre verdoyant de Wimbledon.

De leur côté, le duc et la duchesse de Sussex avaient sorti le grand jeu pour assister à la première londonienne du «Roi Lion», en présence de Beyoncé et de son mari Jay-Z.

Pour l’occasion, Meghan Markle était en noir et portait une robe à manches longues en voile signée Jason Wu. Le prince Harry était quant à lui en smoking classique.