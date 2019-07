Simona Halep 4e mondiale après sa victoire à Wimbledon, Elise Mertens 21e

La Roumaine Simona Halep est passée de la 7e à la 4e place du nouveau classement WTA publié lundi, deux jours après sa victoire à Wimbledon. L’Australienne Ashleigh Barty reste numéro un mondiale, tandis qu’Elise Mertens conserve sa 21e place.

L’Américaine Serena Williams, battue par Halep en finale de la 3e levée du Grand Chelem, passe du 10e au 9e rang.

Eliminée en 8e de finale sur le gazon londonien, Barty reste numéro un mondiale avec 6605 points, devant la Japonaise Naomi Osaka (6257 pts) et la Tchèque Karolina Pliskova (6055 pts).

Halep (5933 pts) prend la 4e place de la Néerlandaise Kiki Bertens (5130 pts), qui recule au 5e rang.

L’Allemande Angelique Kerber, éliminée au 2e tour à Londres où elle était tenante du tire, dégringole de la 5e à la 13e place.

Elise Mertens, qui a été jusqu’en 8e de finale à Wimbledon, reste 21e mondiale. La Limbourgeoise est 4e mondiale en double, elle qui a atteint les quarts de finale du double à Wimbledon avec la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Alison Van Uytvanck, sortie au 2e tour à Londres, perd six places et se retrouve 64. Egalement battue au 2e tour de Wimbledond, Kirsten Flipkens recule elle de quatre places, elle est 107e mondiale. Ysaline Bonaventure reste 114e, Greet Minnen gagne cinq places (123e) et Yanina Wickmayer en perd neuf (157e).