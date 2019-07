Une jeune joggeuse violemment agressée devant le moulin à eau de Froyennes

Alors qu’elle effectuait son jogging ce lundi matin, une jeune de 26 ans a été agressée et rouée de coups devant le moulin de Froyennes.

Lundi, vers 7 h, une jeune femme de 26 ans effectuait son jogging matinal du côté de Froyennes. En passant devant le moulin à eau, elle a été interpelée par un individu qui est rapidement devenu menaçant. Ce dernier a attrapé le blouson de sa victime et a tenté de lui arracher ses vêtements. Cette dernière est parvenue à repousser son agresseur dans un premier temps mais celui-ci est revenu à la charge et l’a rouée de coups, notamment à la figure, au genou et à hauteur du foie.

En criant, la jeune femme est parvenue à mettre en fuite son agresseur.

Souffrant de blessures diverses, elle a été admises aux urgences du Chwapi afin d’y subir divers examens médicaux.