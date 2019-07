Neymar et le Paris Saint-Germain: le point de non-retour

Après ses déclarations fracassantes ce week-end, le joueur brésilien est de retour à l’entraînement ce lundi avec le PSG. Pour combien de temps?

Neymar affiche la couleur et elle est blaugrana! La star du Paris SG a multiplié samedi les clins d’œil en direction du FC Barcelone, où il espère revenir, allant jusqu’à réveiller le souvenir traumatisant de la «remontada» de 2017 pour le club de la capitale avec laquelle il doit reprendre l’entraînement lundi.

Interrogé au Brésil sur ses plus grands moments de footballeur, l’international de 27 ans a répondu sur le site américain «Oh My Goal»: «Le premier, c’est quand on a gagné les Jeux olympiques avec le Brésil (en 2016). Le deuxième, c’est la “remontada” contre Paris (en huitièmes de finale de Ligue des champions).»

Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC Barcelona"



🤔 pic.twitter.com/aRjDm7XzAs