Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce lundi

Laura et Gaël ont quitté Ben-Ahin, ce dimanche, pour rallier Camphin-en-Pévèle. Heymans

On observe la Lune à Dinant; Des vacances zéro déchet; Un champion d’Europe d’élagage en province de Luxembourg; Saint-Trond installe son académie à Namur... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 15 juillet.

1. Ces Dinantais ont observé la Lune, 50 ans après sa conquête

Soirée dédiée à la Lune, samedi soir au cercle astronomique mosan. Chacun est le bienvenu, pour l’observer, sous l’une des coupoles. Malheureusement, les nuages bouchent la vue vers notre satellite naturel. Pas grave, des membres du club sont tout de même présents, pour partager leur passion. Et montrer de superbes clichés qu’ils ont pris de l’astre qui nous intrigue tant.

2. Zéro déchet, aussi pendant les vacances

Adeptes du zéro déchet au quotidien, Laura et Gaël (Ben-Ahin) ont décidé de l’appliquer aussi à leurs vacances… Direction le village de Camphin-en-Pévèle, dans le département du Nord, en vélo.

3. Une famille appelle à l’aide après le sinistre de leur maison

Mercredi dernier, les pompiers de la zone de secours de Hesbaye sont intervenus sur une habitation de Braives qui présentait d’inquiétantes fissures. D’importants travaux doivent être effectués, et la famille sinistrée appelle à l’aide.

4. Local, éthique, sur scène ou dans la rue: l’esprit du Bluebird Festival

Pour ses 10 ans, le plus petit des grands festivals offre la force scénique, l’éclectisme, l’éthique et l’émotion de ses coups de cœur. C’est à Ohey les 26 et 27 juillet.

5. Le champion d’Europe d’élagage habite la province de Luxembourg

Depuis quelques jours, Frits Van Der Werff, habitant de Soy (Erezée), est le tenant du titre de champion d’Europe des arboristes-grimpeurs.

6. Football: Saint-Trond prospecte à Namur

Le club de football de Saint-Trond lance une académie à Namur et s’installe sur le terrain de hockey de Jambes.

7. Le Brabant wallon en force aux Francos de Spa

Une grosse délégation d’artistes brabançons sera présente à Spa le week-end prochain pour les Francofolies. La liste, c’est ici.

8. Des concerts aux Francos, oui, mais pas devant les cafés

Les concerts seront interdits lors des Francofolies devant les cafés. Les autorités communales apportent leurs précisions.

9. Alaphilippe et Pinot ont-ils profité de l’aspiration d’une moto?

Polémique au Tour de France. Bauke Mollema et Jakob Fuglsang accusent les coureurs français d’avoir profité de l’aspiration d’une moto lors de l’étape de ce samedi, où Thomas De Gendt s’est imposé à Saint-Étienne.

10. La balle pelote à l’honneur sur la Grand-Place de Bruxelles

En tête du championnat et vainqueur à Alost samedi, Thieulain a remporté le prestigieux tournoi de la Grand-Place de Bruxelles. C’est la première équipe de Wallonie picarde qui réussit cet exploit.

