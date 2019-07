Parce que le cyclisme reste un sport par équipes, la gagnante du Giro n’a pas voulu recevoir son trophée seule

Moment sympa en clôture du Giro Rosa: Annemieke van Vleuten, lauréate de l’épreuve, a appelé son équipe à la rejoindre sur le podium au moment de recevoir son trophée.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) a remporté le Giro Rosa, le Tour d’Italie féminin, dimanche à Udine.

En tête du classement général depuis son succès dans la 5e étape, Annemiek van Vleuten, 36 ans, qui avait aussi gagné le chrono de Teglio (6e étape), remporte le Giro Rosa pour la deuxième année de suite. De quoi s’offrir un bain de cava sur le podium où la championne avait convié son équipe dans son intégralité à venir partager ce moment avec elle.

Best way to celebrate is not by yourself on the podium but with the whole team! Way more fun and way more wet. 🤣 Thanks @MitcheltonSCOTT team @Sar_Roy @GLBrown321 @AmandaSpratt @lucyjkenn @moniektenniglo for the 'Level up' shower. 🤣 pic.twitter.com/hWb4xTOCq0