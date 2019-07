Des tirs d'arme à feu en pleine nuit à Robelmont : quatre personnes privées de liberté

Entre 3 et 4h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs coups de feu ont été entendus à Robelmont, provenant de la rue de la comète. PhotoAlto / Reporters

La nuit de samedi à dimanche a été plutôt agitée du côté de Robelmont, dans la commune de Meix-devant-Virton.

Entre 3 et 4h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs coups de feu ont été entendus à Robelmont, provenant de la rue de la Comète. Des riverains inquiets ont prévenu la police, qui a débarqué avec plusieurs équipes de la zone de Gaume, avec le soutien de la zone d'Arlon et du Sud-Luxembourg. "Ne connaissant pas la raison de ces coups de feu, toutes les précautions ont été prises car il pouvait y avoir un danger pour eux-mêmes et autrui, d'autant que des festivités étaient organisées dans les environs (NDLR : les Géroublonnades), commente le commissaire divisionnaire Jean-Yves Schul, qui est également descendu sur place. Un périmètre de sécurité a rapidement été installé après que le flagrant délit a été constaté."

Finalement, pas de bagarre, mais des gens qui "s'amusaient" avec une arme. Une arme qui s'est avérée être détenue illégalement. Quatre personnes, dont deux mineurs, ont été privées de liberté dans un premier temps puis entendues par le magistrat.

Le dossier a été mis à l'instruction.