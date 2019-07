VIDÉOS | Verstappen tamponné par Vettel: «Je pense que nous avons fait le spectacle aujourd’hui»

Si Lewis Hamilton a remporté le Grand-Prix de Grande-Bretagne dimanche, c’est un accrochage entre Sebastian Vettel et Max Verstappen qui a animé la course.

Lewis Hamilton a remporté dimanche haut la main le Grand-Prix de Grande-Bretagne. À cette occasion, le Britannique a battu un record avec six succès dans son pays. Il a devancé son coéquipier Valtteri Bottas et le pilote Ferrari Charles Leclerc.

Max Verstappen, pour sa part, n’a terminé que cinquième, après avoir été accroché par Sebastian Vettel au 37e tour alors qu’ils se battaient pour la troisième place.

L’Allemand, contraint de repasser aux stands et pénalisé de 10 secondes, a lui fini la course 16e et avant-dernier. Le pilote de chez Ferrari a toutefois eu la classe d’aller présenter ses excuses au pilote Red Bull après la course.

Depuis l’erreur commise en piste au Canada début juin, qui a conduit les commissaires à le déposséder de la victoire au profit d’Hamilton, le quadruple champion du monde est l’ombre de lui-même.

Au championnat, Verstappen conforte tout de même sa troisième place à 87 longueurs d’Hamilton, 13 devant Vettel, quatrième, et 16 devant Leclerc, cinquième.

«Je ne suis pas en colère, juste déçu, a réagi le Néerlandais de Red Bull. C’était une course à la dure et Seb ne l’a pas fait exprès. Il s’est excusé dès que je suis descendu de voiture, ce que je respecte. Je pense que nous avons fait le spectacle aujourd’hui et prouvé que ce sport est loin d’être ennuyeux.»