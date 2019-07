(Belga) Le syndicat Verdi a appelé le personnel du site de vente en ligne Amazon en Allemagne à faire grève lundi. Cela alors qu'a lieu mardi le "Prime Day", où les membres d'Amazon Prime bénéficieront d'importantes promotions.

Avec son slogan "pas de remise sur nos revenus", Verdi demande aux employés d'arrêter le travail à partir de 7h00. Une grève pourrait ainsi avoir lieu sur les sites d'Amazon de Werne, Rheinberg, Leipzig, Graben, Coblence et Bad Hersfeld. Depuis plus de six ans, le syndicat allemand plaide pour une convention collective de travail et des augmentations salariales. Amazon possède douze entrepôts en Allemagne, répartis sur onze sites, et y emploie environ 13.000 personnes. (Belga)