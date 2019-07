Wimbledon - Su-Wei Hsieh et Barbora Strycova gagnent le double dames

(Belga) La Taïwanaise Su-Wei Hsieh et la Tchèque Barbora Strycova ont enlevé le titre du double dames aux Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, dimanche soir à Wimbledon. La tête de série N.3 a battu en finale celle classée N.2 composée de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Chinoise Xu Yifan 6-2 et 6-4. Le match a duré 1h07.

Reportée de samedi à dimanche en raison d'une très longue finale du double messieurs (4h57), cette finale a encore dû attendre la conclusion de l'incroyable finale du simple messieurs qui a vu la victoire également après 4h57 de jeu de Novak Djokovic sur Roger Federer. Hsieh enlève à 33 ans son 3e titre en double dames après Wimbledon en 2013 et Roland Garros 2014 lesquels avaient été remporté en compagnie de la Chinoise Shuai Peng. Strycova, 33 ans également, demi-finaliste du simple, a décroché son premier trophée en Grand Chelem. . (Belga)