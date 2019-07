VIDÉOS | Vettel après son accrochage avec Verstappen: «C’est mon erreur»

Sebastian Vettel, vainqueur en 2018 du Grand Prix de Grande-Bretagne, a connu un week-end très compliqué.

En pleine lutte pour la 3e place, il a percuté l’arrière de la voiture de Max Verstappen (Red Bull) avant de terminer 16e et avant-dernier.

«Je pensais avoir de la place à l’intérieur mais ça n’a pas été le cas. Pendant une seconde, il a semblé qu’il se déplaçait vers le milieu de la piste mais il est finalement resté à gauche. J’étais trop près, je n’ai pas pu l’éviter, c’est mon erreur», a avoué l’Allemand.

Le Néerlandais a lui pu repartir et couper la ligne en cinquième position. «C’est dommage de perdre un podium car la voiture était bonne et nous étions très rapides», a dit Verstappen au sujet de l’accrochage.

«Je ne sais pas comment j’ai pu amener la voiture à l’arrivée, la direction assistée avait des ratés et le plancher était abîmé. Donc je suis heureux d’être 5e et de prendre des points. Je ne suis pas en colère, juste déçu. C’était une course à la dure et Seb ne l’a pas fait exprès. Il s’est excusé dès que je suis descendu de voiture, ce que je respecte. Je pense que nous avons fait le spectacle aujourd’hui et prouvé que ce sport est loin d’être ennuyeux.»

