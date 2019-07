Kapenda et le relais belge troisièmes de l'Euro espoirs

Raphaël Kapenda et les sprinteurs belges décrochent le bronze sur le relais 4x100m aux championnats d'Europe espoirs. ÉdA – Frédéric de Laminne

Le sprinteur du SMAC Raphaël Kapenda disputait ce dimanche la finale du relais 4x100 mètres aux championnats d'Europe espoirs (moins de 23 ans). Avec ses 3 comparses, il ramène une belle médaille de bronze de Gävle, en Suède.

Alors qu'il n'avait pas participé à l'épreuve qualificative du matin lors des séries, Raphaël a bien été aligné en finale. Prenant le témoin en dernier pour l'équipe belge, c'est donc lui qui a franchi la ligne d'arrivée et concrétisé la médaille de bronze que décroche le team noir-jaune-rouge, derrière les Allemands et les Français. Les espoirs belges sont crédités d'un chrono de 39"72, soit 18 centièmes de plus que le record de Belgique de l'épreuve.