Le Sénégal bat la Tunisie et file en finale de la CAN

Le Sénégal s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations de football, dimanche au stade militaire académique du Caire en Égypte, pour la première fois depuis 2002.

Les coéquipiers du Brugeois Diatta ont dû leur salut en demi-finale face à la Tunisie à un but contre son camp du joueur de La Gantoise Dylan Bronn en prolongations (1-0).

Kalidou Koulibaly (ex-Genk), Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) et Krepin Diatta (Club Bruges) étaient titulaires avec le Sénégal. Dans le camp d’en face, la Tunisie était emmenée par Dylan Bronn (La Gantoise) et Youssef Msakni (ex-Eupen).

Le Sénégal et la Tunisie se sont neutralisés en première période. En deuxième mi-temps, les «Aigles de Carthage» héritaient tout d’abord d’un penalty pour une faute de main de Koulibaly. Sassi (75e) butait cependant sur le portier sénégalais Gomis. Six minutes plus tard, c’était au tour des «Lions de la Teranga» de bénéficier d’un penalty à la suite d’un accrochage de Bronn. Saivet (81e) se heurtait, lui aussi, à la main ferme du gardien tunisien Hassen.

Alors que l’on avait entamé les prolongations depuis dix minutes, la Tunisie subissait un véritable coup du sort lorsque Bronn prolongeait un dégagement des poings d’Hassen dans ses propres filets (100e). Malgré les montées au jeu successives du Tunisien Anice Badri (ex-Mouscron) et du Sénégalais Moussa Wague (ex-Eupen), le score ne changeait plus.

L’Algérie et le Nigeria s’affrontent ce dimanche soir (21h00) dans l’autre demi-finale au stade international du Caire.