Un homme détruit 5 véhicules à la machette à Marcinelle, la police tire des balles en caoutchouc

Un homme a détruit, durant la nuit de samedi à dimanche, cinq véhicules à l’aide d’un sabre et d’une machette à Marcinelle, signale le parquet de Charleroi.

La police de Charleroi est intervenue sur les lieux et a tiré 15 balles en caoutchouc pour calmer l’homme.

Selon le parquet de Charleroi, l’homme s’est énervé sur sa mère en la menaçant. L’homme est alors sorti à l’extérieur et s’est acharné sur la voiture de sa maman et de voisins, armé d’un sabre et d’une machette. Cinq voitures ont été endommagées. Pour calmer l’homme, la police de Charleroi a dû tirer une quinzaine de balles en caoutchouc.

Le suspect a été présenté au parquet dimanche avant d’être relaxé. Selon le parquet, l’homme n’est pas connu de la justice et il semblerait qu’il se trouvait dans un état second au moment des faits.