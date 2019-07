Lewis Hamilton remporte son Grand-Prix, en Grande-Bretagne, et bat un record

Record pour Hamilton

Hamilton, qui a aussi signé le tour le plus rapide, synonyme d’un point supplémentaire, est devenu le pilote le plus victorieux au GP de Grande-Bretagne. Avec désormais six succès, il devance son compatriote Jim Clark et le Français Alain Prost, cinq victoires chacun.

Le Britannique, sous les applaudissements nourris du public venu en nombre, a aussi célébré sa 80e victoire en Formule 1. Au classement, le natif de Stevenage, 34 ans, a conforté son avance en tête avec 223 unités au compteur. Il devance Bottas (184), Verstappen (136), Vettel (123) et Leclerc (120).

Le prochain GP d’Allemagne, le 11e de la saison, se disputera le 28 juillet sur le circuit d’Hockenheim.