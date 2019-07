Longues files d’attente pour l’Eurostar à Bruxelles-Midi: les voyageurs mécontents

La circulation des trains Eurostar a connu d’importants retards dimanche matin et en milieu de journée en gare de Bruxelles-Midi en raison de travaux de maintenance plus longs que prévus sur deux trains, a fait savoir la porte-parole de l’entreprise.

En raison du retard des travaux de maintenance, les deux premiers trains de la journée ont connu «des retards importants», provoquant de longues files d’attente, explique la porte-parole, Stefanie Van Mierlo. L’un des deux trains, prévu à 8h52, n’a ainsi quitté la gare que vers 13 heures.

Tout rentre peu à peu dans l’ordre mais les Eurostars qui relient Bruxelles à Londres enregistrent actuellement encore plus d’une heure de retard, comme celui à la base annoncé à 14h52, le quatrième à partir ce jour.

Complete disaster from @Eurostar Huge queue in Brussels Midi due to mess up with your maintenance. Now we're paying the price through inconvenience as well as £££ for our ticket. Bet you'll get us back just inside an hour delay so you have to pay no compensation! Useless!!!!! pic.twitter.com/UIY6kKFhN9