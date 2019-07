Eden Hazard aurait choisi son numéro au Real Madrid

Présenté sans numéro en juin dernier, le Diable rouge aurait finalement jeté son dévolu sur le numéro 23.

C’est le quotidien espagnol Marca qui annonce ce choix.

Eden Hazard avait plusieurs options.

Le numéro 10, qu’il a porté à Chelsea et porte toujours en sélection, est déjà pris par le Ballon d’or Modric. On imagine mal le Croate céder son numéro.

L’option du numéro 7 était plausible. Un chiffre mythique chez les Merengues, porté par Raùl, Koppa, Juanito ou encore Cristiano Ronaldo. Mais Mariano Diaz n’est pas chaud non plus à l’idée de céder son numéro, convaincu qu’il peut apporter quelque chose à l’équipe la saison prochaine.

Visiblement, Eden Hazard aurait jeté son dévolu sur le numéro 23. Un numéro mythique dans le monde du sport, porté par Michael Jordan, LeBron James en basket ou encore David Beckham au Real Madrid. Un numéro libre depuis le départ en prêt de Sergio Reguilón.

Cette rumeur est renforcée par une photo partagée en masse sur les réseaux sociaux. On voit Eden Hazard assis à côté d’Isco, qui porte le numéro 22, dans les vestiaires du Real.

Eden Hazard has requested the no. 23 shirt at @realmadrid according to reports in @marca this weekend. pic.twitter.com/TufiJJ0QLL