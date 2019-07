Un cycliste tué et trois autres blessés sur la N90

Un cycliste a perdu la vie, ce dimanche, renversé par une voiture alors qu’il circulait à hauteur du site éclusier d’Ampsin-Neuville.

Les pompiers de la zone de secours Hesbaye-Meuse-Condroz (Hemeco) ont été appelés à intervenir, ce dimanche peu avant midi, sur la nationale 90. Un groupe de cyclistes qui se dirigeait vers Huy a été fauché par une camionnette.

L’un des sportifs, originaire de Villers-le-Bouillet et âgé d’une cinquantaine d’années, est décédé sur place. Trois autres ont été blessés, dont l’un plus grièvement, et transportés au CHR de Huy.

Le conducteur de la voiture, en état de choc, a lui aussi été emmené à l’hôpital. Le parquet de Liège a requis l’intervention d’un expert judiciaire automobile sur les lieux de l’accident.