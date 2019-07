Inondations et coulées de boue durant la mousson au Népal font une quarantaine de morts

(Belga) Au moins 43 personnes ont perdu la vie dans les inondations au Népal qui connait la période des moussons à cette époque de l'année. Une vingtaine d'autres personnes sont portées disparues après des pluies diluviennes et coulées de boue, indiquent en outre les autorités dimanche.

Les pluies de mousson concernent 30 des 77 districts du pays, dont la capitale Katmandou, occasionnant par ailleurs des inondations et coulées de boue. Le porte-parole de la police népalaise Ramesh Thapa a confirmé que le bilan meurtrier des intempéries s'élevait à 43, et que 20 personnes avaient été blessées. Plus de 1.100 personnes ont été secourues dans diverses parties du pays au cours des trois derniers jours, a ajouté cette source officielle. Au moins 27.000 membres des forces de sécurité ont été déployés dans les régions concernées. (Belga)