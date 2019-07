Wimbledon - Duel de titans en finale entre Djokovic et Federer sur le Centre Court de Wimbledon

(Belga) Federer, 38 dans moins d'un mois, est à l'aube d'entrer encore un peu plus dans la légende du tennis. Le Suisse, vainqueur il y a seize ans de son premier Grand Chelem à Wimbledon, aura l'occasion d'ajouter dimanche un 21e titre dans un tournoi majeur, et ce sur ce même gazon londonien. Pour ce faire, Federer devra terrasser un autre joueur de légende, le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial actuel et tenant du titre, dans un 48e duel du genre.

Le Bâlois, mené 22-25 aux confrontations directes par le natif de Belgrade, n'a plus battu Djokovic en Grand Chelem depuis une demie à Wimbledon en 2012. Si l'on ne tient compte que des rencontres dans les tournois majeurs, l'écart reste en faveur du Serbe, qui mène 9 victoires à 6. Brillant vendredi contre Rafael Nadal, son autre rival historique, Federer a récité un tennis presque parfait pour disposer de l'Espagnol et n'est plus qu'à une marche d'un neuvième titre dans la capitale anglaise. Même s'il n'a battu 'Nole' que deux fois sur les dix derniers matches, le Suisse s'est montré résolument confiant avant sa finale. "Je réussis une année hyper solide, j'ai gagné à Halle. Les étoiles sont alignées en ce moment. Je peux aborder ce match avec beaucoup de confiance", a-t-il assuré. De son côté, Djokovic, quadruple vainqueur à l'All England Club, déborde aussi d'ambition à l'idée de remporter une 16e levée du Grand Chelem. "Je veux marquer l'histoire de ce sport", a répété le Serbe, tombeur de David Goffin en quarts. "J'ai joué contre Roger des finales épiques ici, il y a quelques années, je sais à quoi m'attendre. Je vais me battre et tout donner. C'est une finale à Wimbledon. C'est le genre de match dont je rêvais quand j'étais un jeune." (Belga)